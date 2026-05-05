TRENTO. Scuole dell’infanzia equiparate, trasferimenti “al buio” e dubbi sulla riduzione degli alunni per sezione. È quanto denuncia la consigliera provinciale Francesca Parolari, che ha depositato un’interrogazione sulla gestione degli spostamenti del personale per l’anno scolastico 2026/2027. Secondo quanto segnalato, le insegnanti sono chiamate a presentare domanda senza conoscere l’elenco dei posti disponibili. Una procedura che, rispetto agli anni passati, segna un cambio di metodo e introduce elementi di incertezza nella programmazione personale e professionale.



Nel mirino anche la mancata chiarezza sulla possibile riduzione del numero di bambini per sezione da 24 a 23, misura considerata rilevante per la qualità educativa e l’organizzazione delle sezioni. Al momento, su questo punto non risultano indicazioni definitive.



Le “Disposizioni 2026” sarebbero infatti state pubblicate senza l’elenco dei posti, elemento che alimenta le criticità evidenziate. Con l’interrogazione, Parolari chiede alla Provincia se la riduzione a 23 bambini sia confermata e se non si ritenga opportuno rinviare i termini per le domande di trasferimento, in attesa di un quadro più definito.