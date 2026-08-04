ROMA. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che autorizza le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2026/2027, dando il via a oltre 61mila immissioni in ruolo tra dirigenti scolastici, docenti, personale educativo, insegnanti di religione cattolica e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

Nel dettaglio, il provvedimento prevede l'assunzione di 346 dirigenti scolastici, 46.642 docenti, di cui 10.810 insegnanti di sostegno, 79 unità di personale educativo, 2.628 insegnanti di religione cattolica e 12.284 unità di personale ATA.

Per il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il piano di assunzioni rappresenta «un'ulteriore conferma della volontà del Governo di investire con decisione sul futuro dell'istruzione». L'obiettivo, ha spiegato il ministro, è garantire maggiore stabilità al sistema scolastico, continuità didattica agli studenti e una valorizzazione del personale.

Particolare attenzione è stata riservata al sostegno. Secondo Valditara, l'immissione in ruolo di quasi 11mila insegnanti di sostegno costituisce «un passo fondamentale per garantire davvero il diritto allo studio agli studenti con disabilità».