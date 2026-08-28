TRENTO. Si completa il quadro della dirigenza scolastica trentina in vista dell’avvio del nuovo anno. La Giunta provinciale ha approvato, su proposta dell’assessore all’istruzione Francesca Gerosa, l’assegnazione delle ultime dieci sedi rimaste senza titolare dopo il precedente provvedimento di luglio.

Sette istituti saranno affidati ai primi vincitori del nuovo corso-concorso, mentre altre tre sedi sono state coperte attraverso la mobilità interregionale. I nuovi dirigenti prenderanno servizio il primo settembre. In questo modo tutte le 75 sedi disponibili avranno una guida, evitando il ricorso alle reggenze.

Per quanto riguarda i vincitori del concorso, all’Istituto comprensivo di Vigolo Vattaro arriva Fiorella Mazzitelli, docente di lettere con 18 anni di servizio; all’I.C. di Cembra è stata assegnata Bianca Bertol, con 17 anni di esperienza nelle scuole trentine. Ad Ala la nuova dirigente sarà Annacarla Geniali, mentre a Brentonico arriverà Raffaella Musumeci, attualmente docente di lingua italiana per stranieri a Siracusa.

L’Istituto comprensivo di Cavalese sarà guidato da Tiziana Febronia Giusi Arena, docente di lingua inglese proveniente dalla Sicilia. A Strigno Tesino l’incarico è stato affidato a Simonetta Cova, con 18 anni di servizio interamente maturati in provincia di Trento. All’I.C. del Chiese arriva invece Fabio Della Marra, laureato in ingegneria informatica e docente di matematica in Emilia-Romagna.

Tre le assegnazioni definite attraverso la mobilità interregionale, a fronte di cinque domande presentate. Marco Galvan, già docente del sistema scolastico trentino e attualmente dirigente del liceo statale “Marcantonio Flaminio” di Vittorio Veneto, prenderà la guida dell’istituto di Fiera di Primiero.

A Rovereto Est è stata assegnata Sabrina Ghiadoni, dirigente dell’Istituto comprensivo Montessori di San Giuliano Milanese, mentre Maura Zini, attualmente dirigente dell’IIS L. Spallanzani di Castelfranco Emilia, assumerà la direzione dell’Itet Floriani di Riva del Garda.

«La sfida avviata con il nuovo concorso per i dirigenti scolastici è stata portata a termine positivamente», sottolinea Francesca Gerosa, evidenziando come le assegnazioni siano state completate prima dell’avvio delle lezioni. L’obiettivo, spiega l’assessore, era garantire alle scuole una leadership definita fin dal primo giorno, sia nel capoluogo sia nelle valli.

Gerosa sottolinea inoltre la presenza, tra i vincitori, sia di docenti con una lunga esperienza nel sistema scolastico trentino, sia di professionisti provenienti da altre regioni. Un mix che, secondo l’assessore, può rappresentare un’occasione di confronto e arricchimento per la scuola dell’Autonomia.