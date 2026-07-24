TRENTO. La Giunta provinciale ha approvato, su proposta dell'assessore all'istruzione Francesca Gerosa, gli incarichi dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2026/2027. Il provvedimento riguarda le conferme e le rotazioni dei dirigenti già in servizio nelle scuole trentine, mentre le ultime dieci sedi ancora vacanti saranno assegnate con una successiva delibera prevista nel mese di agosto.

L'assessore Francesca Gerosa ha sottolineato come l'obiettivo sia stato quello di garantire stabilità e continuità alle progettualità avviate dagli istituti, conciliando al tempo stesso le richieste di mobilità volontaria e il consistente numero di pensionamenti. Per il prossimo anno scolastico, infatti, l'organico dei dirigenti scolastici registra una riduzione di undici unità, di cui dieci per pensionamento.

Le rotazioni

Sono sedici i dirigenti che cambiano sede:

Paola Baratter → ITET "F.G. Fontana" di Rovereto

Sandra Boccher → IC Levico Terme

Cinzia Casna → Istituto "Martini" di Mezzolombardo

Romeo Collini → Istituto "L. Guetti" di Tione

Marco Felicetti → IC Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano

Maura Maino → IC Riva 2

Ezio Montibeller → Istituto "A. Degasperi" di Borgo Valsugana

Stefano Morelato → IC Mezzolombardo Paganella

Paolo Pendenza → Istituto "M. Curie" di Pergine Valsugana

Enrica Rigotti → ITE "A. Tambosi" di Trento

Michele Rosa → IC Taio

Giuliana Sighel → IC Pergine 2

Roberto Trolli → Istituto "La Rosa Bianca" di Cavalese

Gabriella Vitale → IC Trento 6

Valentina Zanolla → Liceo "A. Rosmini" di Rovereto

Maura Zini → Liceo "G. Prati" di Trento.

Le conferme degli incarichi in scadenza

Restano nelle rispettive sedi:

Daniela Depentori – ITT Marconi Rovereto

Alessandro Fabris – IC Valle dei Laghi

Bruno Gentilini – IC Giudicarie Esteriori

Loredana Montanaro – IC Centro Valsugana

Tiziana Chiara Pasquini – IC Rovereto Nord

Michele Ruele – IC Aldeno Mattarello

Paola Sigmund – IC Mezzocorona

Elena Valduga – IC Trento 4

Patrizia Visconti – Liceo Rosmini Trento

Luigi Vitullo – IC Borgo Valsugana.

Le conferme degli incarichi non in scadenza

Proseguono inoltre il proprio mandato: