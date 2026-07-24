PHOTO
TRENTO. La Giunta provinciale ha approvato, su proposta dell'assessore all'istruzione Francesca Gerosa, gli incarichi dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2026/2027. Il provvedimento riguarda le conferme e le rotazioni dei dirigenti già in servizio nelle scuole trentine, mentre le ultime dieci sedi ancora vacanti saranno assegnate con una successiva delibera prevista nel mese di agosto.
L'assessore Francesca Gerosa ha sottolineato come l'obiettivo sia stato quello di garantire stabilità e continuità alle progettualità avviate dagli istituti, conciliando al tempo stesso le richieste di mobilità volontaria e il consistente numero di pensionamenti. Per il prossimo anno scolastico, infatti, l'organico dei dirigenti scolastici registra una riduzione di undici unità, di cui dieci per pensionamento.
Le rotazioni
Sono sedici i dirigenti che cambiano sede:
-
Paola Baratter → ITET "F.G. Fontana" di Rovereto
-
Sandra Boccher → IC Levico Terme
-
Cinzia Casna → Istituto "Martini" di Mezzolombardo
-
Romeo Collini → Istituto "L. Guetti" di Tione
-
Marco Felicetti → IC Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano
-
Maura Maino → IC Riva 2
-
Ezio Montibeller → Istituto "A. Degasperi" di Borgo Valsugana
-
Stefano Morelato → IC Mezzolombardo Paganella
-
Paolo Pendenza → Istituto "M. Curie" di Pergine Valsugana
-
Enrica Rigotti → ITE "A. Tambosi" di Trento
-
Michele Rosa → IC Taio
-
Giuliana Sighel → IC Pergine 2
-
Roberto Trolli → Istituto "La Rosa Bianca" di Cavalese
-
Gabriella Vitale → IC Trento 6
-
Valentina Zanolla → Liceo "A. Rosmini" di Rovereto
-
Maura Zini → Liceo "G. Prati" di Trento.
Le conferme degli incarichi in scadenza
Restano nelle rispettive sedi:
-
Daniela Depentori – ITT Marconi Rovereto
-
Alessandro Fabris – IC Valle dei Laghi
-
Bruno Gentilini – IC Giudicarie Esteriori
-
Loredana Montanaro – IC Centro Valsugana
-
Tiziana Chiara Pasquini – IC Rovereto Nord
-
Michele Ruele – IC Aldeno Mattarello
-
Paola Sigmund – IC Mezzocorona
-
Elena Valduga – IC Trento 4
-
Patrizia Visconti – Liceo Rosmini Trento
-
Luigi Vitullo – IC Borgo Valsugana.
Le conferme degli incarichi non in scadenza
Proseguono inoltre il proprio mandato:
-
Massimo Amistadi – IC Valle di Ledro
-
Tiziana Chemotti – IC Villalagarina
-
Niccolò Dai Prà – IC Avio
-
Roberta Gambaro – Liceo Russell Cles
-
Francesca Lasaracina – IC Lavis
-
Paola Maroni – IC Arco
-
Venera Munafò – IC Civezzano
-
Paola Pasqualin – IC Trento 5
-
Miriam Predelli – IC Fondo Revò
-
Giuseppe Prigiotti – IC Val Rendena
-
Alfredo Romantini – ITET Pilati Cles
-
Tiziana Rossi – ITT Buonarroti Trento
-
Vito Rovigo – IFP Alberghiero Rovereto
-
Elena Ruggieri – Liceo Galilei Trento
-
Lucia Russo – IFP Alberghiero Levico
-
Viviana Sbardella – Liceo Leonardo da Vinci Trento
-
Franco Vanin – IC Alta Val di Sole
-
Carlo Zanetti – IC Trento 2
-
Francesca Borroi – IC Isera Rovereto
-
Paola Bortolotti – IC Riva 1
-
Lina Broch – IC Trento 3
-
Licia Campi – IC Bassa Anaunia-Tuenno
-
Maria Teresa Dosso – Istituto Don Milani Rovereto
-
Daniela Fruet – IC Pergine 1
-
Massimo Gaburro – IC Cles
-
Giuseppe Gammino – IC Rovereto Sud
-
Massimiliano Latino – IC Mori
-
Maria Rita Magistro – IFP Servizi alla Persona e Legno Trento
-
Chiara Motter – Liceo Sophie Scholl Trento
-
Daniela Simoncelli – Istituto delle Arti "Vittoria Depero" Trento
-
Roberta Bisoffi – Liceo Maffei Riva del Garda
-
Norma Borgogno – Liceo Filzi Rovereto
-
Laura De Donno – IC Trento 7
-
Nicola Parzian – IC Bassa Val di Sole
-
Piera Pegoretti – IC Trento 1
-
Elisabetta Pizio – IC Altopiano di Piné
-
Alessandro Bonesini – IC Tione
-
Morena Manfrin – IC Folgaria-Lavarone-Luserna
-
Pasquale Tappa – IC Alta Vallagarina.