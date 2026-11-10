TRENTO. Problemi tecnici, domande bloccate e dubbi sull'assegnazione dei contributi. Il bando provinciale per la prima casa 2026 finisce al centro di un'interrogazione del consigliere del Pd Alessio Manica, che chiede alla Giunta chiarimenti sulle difficoltà segnalate nella notte tra il primo e il 2 novembre, all'apertura della procedura online.

La misura mette a disposizione 3 milioni di euro, con contributi da 20mila a 30mila euro destinati a under 40, giovani coppie e famiglie numerose. Le richieste vengono finanziate in ordine cronologico e, secondo Manica, nelle prime ore sarebbero arrivate circa 500 domande, a fronte di risorse sufficienti per 100-150 contributi.

Diversi cittadini avrebbero segnalato l'impossibilità di completare la procedura. Trentino Digitale ha escluso malfunzionamenti, attribuendo le difficoltà alle connessioni e ai dispositivi degli utenti. Manica ipotizza invece un problema nel servizio esterno OpenCity, utilizzato per recuperare l'elenco dei Comuni necessario alla compilazione.

Il consigliere chiede di conoscere i risultati dei controlli tecnici, il numero di domande rimaste incomplete e i criteri utilizzati per stabilire l'ordine cronologico. Soprattutto, domanda quali tutele siano previste per chi non è riuscito a presentare la richiesta per problemi non dipendenti dalla propria volontà.

Tra le ipotesi indicate figurano una riammissione dei richiedenti penalizzati o un aumento delle risorse, oltre a una revisione delle modalità di accesso per i prossimi bandi.