TRENTO. Adesioni elevate in diverse aziende metalmeccaniche del Trentino-Alto Adige, con percentuali comprese tra il 50 e il 90% e la produzione completamente ferma alla Sata Spa. È il quadro che emerge dai primi dati diffusi dalla Cgil sullo sciopero generale di venerdì 20 novembre. «Buona l’adesione nelle fabbriche metalmeccaniche», riferisce il sindacato, che segnala una partecipazione del 90% alla Sicor e nel call center Cup, dell'80% alla Sandvik, alla Omr, alla Siemens Transformer e alla Dana di Arco. In Alto Adige, secondo i dati forniti dalla Cgil-Agb, l'adesione ha raggiunto il 50% all'Iveco, il 60% alle Acciaierie di Bolzano e il 70% all'Aluminium Bozen.

La mobilitazione ha avuto ripercussioni anche sui servizi educativi. Nel comunicato, la Cgil riferisce che «sono rimasti chiusi la maggior parte degli asili nido a gestione indiretta a Trento, nel Basso Sarca e a Lavis». Il sindacato segnala inoltre l'annullamento dello spettacolo previsto nella serata di venerdì al Teatro comunale di Bolzano. Percentuali e chiusure sono quelle comunicate dalle organizzazioni sindacali e non costituiscono un dato complessivo sull'adesione allo sciopero. Diversa la situazione nella sanità trentina, dove l'Asuit ha comunicato alle ore 16 una partecipazione provvisoria del 3,28% del personale.

La rilevazione dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino riguarda lo sciopero proclamato da Cgil e Usb Pi, con un'astensione dal lavoro prevista dalle 00.01 alle 23.59 del 20 novembre. La protesta coinvolge potenzialmente il personale della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, oltre alle professioni sanitarie e al personale non dirigenziale delle diverse strutture. L'azienda ha precisato di aver predisposto i contingenti minimi necessari a garantire i servizi pubblici essenziali.

I dati sull'adesione arrivano al termine di una giornata caratterizzata anche dalla manifestazione regionale organizzata a Trento dalla Cgil del Trentino e dalla Cgil-Agb dell'Alto Adige. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, circa 4mila persone, tra lavoratori, pensionati e studenti, hanno partecipato al corteo partito da via Verdi e conclusosi, dopo circa due ore, davanti al Commissariato del Governo. Al centro della protesta il carovita, la precarietà, la pressione fiscale, le condizioni dei servizi pubblici e la contrarietà all'aumento delle spese militari.

La manifestazione di venerdì 20 novembre a Trento (video di Alessandro Holneider)

Il segretario generale della Cgil del Trentino, Andrea Grosselli, ha richiamato soprattutto le difficoltà economiche delle famiglie e le prospettive occupazionali dei giovani. «Se le famiglie non hanno i soldi per arrivare alla fine del mese pur lavorando, se non si può creare nessuna condizione per il futuro dei giovani, allora non si può creare nessuna opportunità perché da questo Paese i nostri giovani possano trovare un'occasione di lavoro qualificata e possano scommettere sul loro futuro».

La manifestazione di venerdì 20 novembre a Trento (video di Alessandro Holneider)

Grosselli ha quindi puntato l'attenzione sul sistema fiscale, chiedendo una maggiore progressività delle imposte. «Se questo governo, invece di tassare chi ha di più, tassa in base alle caratteristiche dei singoli lavoratori, non ci saranno mai le risorse per garantire un futuro ai nostri giovani, per garantire la sanità alle persone che ne hanno bisogno, per garantire assistenza ai nostri anziani, per garantire i servizi alle famiglie». Da qui la richiesta di un cambiamento nelle politiche economiche: «Chi più ha più deve pagare di più. Deve esserci una progressività che garantisca risorse per fare gli investimenti che sono necessari. Un tema che tocca anche la nostra Autonomia».

La manifestazione di venerdì 20 novembre a Trento (video di Alessandro Holneider)

Le difficoltà del comparto industriale sono state al centro dell'intervento di Marco Bernardoni, della Fiom/Mav di Bolzano, che ha denunciato il rischio di un progressivo ridimensionamento della manifattura italiana. «Nell'indifferenza generale stiamo assistendo alla desertificazione produttiva del nostro Paese. Guardiamo al settore strategico dell'acciaio, alla drammatica vertenza dell'ex Ilva o all'automotive, che era il fiore all'occhiello della manifattura italiana».

Secondo Bernardoni, le conseguenze delle crisi industriali non riguardano soltanto i lavoratori direttamente impiegati negli stabilimenti. «Quando chiude o si ridimensiona una grande fabbrica, non muore solo quello stabilimento: muore tutto l'indotto. Migliaia di piccole e medie imprese, migliaia di artigiani, migliaia di famiglie che rischiano di finire in ginocchio. Dobbiamo unirci e reagire prima che sia troppo tardi».

Sul tema del lavoro povero è intervenuta Ilaria Cagol, della Filcams Lhfd, che ha contestato l'immagine di un territorio economicamente prospero, sottolineando le difficoltà di molti lavoratori del turismo e della ristorazione. «Ci riempiono la testa con la solita favoletta del Trentino Alto Adige ricco e fiorente e Bolzano in testa alla classifica come città più vivibile d'Italia. Ma a quanto pare la ricchezza di questa terra non finisce mai nelle tasche di chi la produce».

Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale a Trento: tutti gli scatti della giornata (Foto di Alessandro Holneider)

La sindacalista ha quindi denunciato le condizioni occupazionali di una parte dei lavoratori dei servizi. «La verità è che qui c'è un esercito invisibile di lavoratrici e lavoratori poveri. Pensiamo a chi lavora nel turismo e nella ristorazione, con turni massacranti, stagionalità infinita, straordinari non pagati, contratti che scadono ogni tre mesi, ambienti di lavoro razzisti e retrogradi».

Anche la condizione dei pensionati è stata affrontata durante la manifestazione. Josef Lazzari, della Cgil-Agb, intervenuto a nome dello Spi, ha criticato la distribuzione del carico fiscale e il fenomeno dell'evasione. «Lavoratori dipendenti e pensionati versano l'82,3% del gettito dell'Irpef. Siamo noi lavoratori e pensionati che reggiamo il fisco italiano. Intanto l'evasione vale circa 112,8 miliardi l'anno e arrivano i condoni. Chi paga fino all'ultimo centesimo si sente preso in giro. Chiediamo parità di tassazione a parità di reddito, una lotta vera all'evasione, nessun nuovo condono».

Sciopero generale, la manifestazione di Cub e Sbm (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale, la manifestazione di Cub e Sbm (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale, la manifestazione di Cub e Sbm (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale, la manifestazione di Cub e Sbm (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale, la manifestazione di Cub e Sbm (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale, la manifestazione di Cub e Sbm (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale, la manifestazione di Cub e Sbm (Foto di Alessandro Holneider) Sciopero generale, la manifestazione di Cub e Sbm (Foto di Alessandro Holneider)

Un passaggio è stato dedicato anche al diritto di sciopero nel settore ferroviario, dopo la precettazione disposta dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. A intervenire è stato Alberto Sicari, ferroviere della Filt del Trentino, che ha chiesto di conciliare la tutela dei servizi essenziali con la possibilità per i dipendenti di partecipare alle mobilitazioni sindacali.

«Al ministro dei Trasporti e alla Commissione di garanzia chiediamo di tenere insieme due cose: ai cittadini vanno assicurate le prestazioni indispensabili, a chi lavora va garantita la possibilità concreta di scioperare», ha dichiarato Sicari. «Purtroppo oggi il personale ferroviario è escluso da questo sciopero generale anche se le ragioni di questa piazza riguardano anche chi oggi è in servizio perché riguardano i salari, perché quando aumentano le bollette e gli affitti, servono contratti che recuperino il potere d'acquisto e un fisco più equo».

Tra le categorie che hanno portato le proprie rivendicazioni in piazza anche i lavoratori delle scuole musicali trentine. Piercarlo Torri, della Fp del Trentino, ha denunciato la disparità retributiva e gli stipendi che, secondo il sindacato, sarebbero fermi da vent'anni. «Con la sola passione per la musica e per l'insegnamento non paghiamo le bollette. È impossibile», ha osservato.

Michele Massimini, della Fiom del Trentino, ha invece richiamato la lunga vertenza per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, sottolineando l'importanza della mobilitazione per ottenere aumenti salariali e condizioni contrattuali adeguate.

Spazio anche alle difficoltà del personale educativo. Elisa Orempuller, educatrice negli asili nido, ha chiesto maggiore considerazione per le competenze professionali di chi lavora con i bambini. «Non chiediamo una fiducia cieca, ma il riconoscimento delle nostre competenze. A questa scarsa considerazione sociale si aggiungono condizioni economiche e contrattuali che da anni chiediamo di rivedere».

Sul rapporto tra carovita, disuguaglianze e spese militari è intervenuta Silvia Grinzato, della confederazione Cgil-Agb, che ha contestato le priorità economiche del Governo. «Per finanziare le spese militari si continua a fare cassa erodendo salari e pensioni, e tagliando nel contempo risorse vitali alla sanità pubblica, alla scuola e alle protezioni sociali; il tutto puntualmente accompagnato da leggi liberticide e criminalizzazione del dissenso».

Ad aprire gli interventi davanti al Commissariato del Governo era stata Pascal Favaron, studentessa dell'Udu, che ha posto l'accento sul diritto allo studio e sulla necessità di garantire l'accesso all'istruzione. A concludere la serie di interventi è stata invece Maria Giorgia Vulcano, del Nidil Cgil nazionale.

La giornata consegna dunque un quadro differenziato della partecipazione allo sciopero: adesioni elevate in numerose aziende industriali secondo le rilevazioni della Cgil, chiusure nei servizi educativi e una partecipazione più contenuta nella sanità trentina, stando ai dati provvisori dell'Asuit. Per il sindacato, la mobilitazione e la presenza di circa 4mila manifestanti a Trento rappresentano un segnale della richiesta di interventi su salari, pensioni, fisco e servizi pubblici.