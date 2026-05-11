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TRENTO. In Trentino mancano attualmente circa 450 infermieri e nei prossimi anni il sistema sanitario provinciale dovrà far fronte anche ad una massiccia ondata di pensionamenti. Se n’è parlato oggi, 11 maggio, a Trento. Secondo dati dell’Ordine delle professioni infermieristiche del Trentino entro il 2031 sono previsti circa 700 pensionamenti tra gli infermieri attualmente in servizio. Un dato che si aggiunge alla carenza di personale già registrata nelle strutture sanitarie trentine.
Tra i temi affrontati anche la necessità di aumentare l’attrattività della professione. Gli infermieri hanno inoltre evidenziato per l’ennesima volta come l’aumento dell’età media della popolazione comporti una crescita della domanda di assistenza sanitaria e di cure sul territorio.