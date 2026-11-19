TRENTO. L’invecchiamento del personale delle Rsa trentine era prevedibile, ma non sono state adottate per tempo misure sufficienti per affrontarlo. È l’accusa della Uil Funzione Pubblica del Trentino, che torna a denunciare la carenza di infermieri e operatori sociosanitari nelle case di riposo. A intervenire sono Andrea Bassetti, segretario generale provinciale della Uil FP, e Manuel Cescatti, responsabile del settore Apsp e Rsa private. «Non possiamo continuare a svegliarci ogni mattina ricordando gli stessi problemi, pensando che ripeterli equivalga ad averli affrontati».

Secondo il sindacato, i segnali erano evidenti già da diversi anni. Nel 2022 la fascia d’età più rappresentata tra gli operatori sociosanitari era quella compresa tra i 51 e i 60 anni. Nel 2025, inoltre, la stessa Upipa prevedeva 321 pensionamenti di Oss nell’arco di cinque anni. Numeri che, secondo Bassetti e Cescatti, avrebbero dovuto spingere le istituzioni a programmare nuove assunzioni e percorsi formativi, anziché rincorrere continuamente le emergenze.

Particolarmente critica è la situazione del personale ausiliario delle Apsp, che secondo la Uil rappresenta una risorsa ancora poco valorizzata. Molti lavoratori svolgono quotidianamente attività analoghe a quelle degli Oss, senza avere avuto la possibilità di conseguire la qualifica attraverso adeguati percorsi di riqualificazione. «Una volta persa questa risorsa, il sistema forse ne comprenderà il valore, ma sarà troppo tardi», avvertono i rappresentanti sindacali.

Le modifiche introdotte nel 2025 ai corsi per operatori sociosanitari vengono considerate positive, ma insufficienti. La Uil FP chiede percorsi accessibili economicamente, compatibili con gli impegni lavorativi e capaci di consentire agli ausiliari di qualificarsi senza rinunciare allo stipendio. Per gli infermieri vengono invece sollecitati maggiori sostegni agli studenti e condizioni professionali che favoriscano la permanenza nelle strutture trentine.

A preoccupare è anche il progressivo aumento delle limitazioni alle mansioni, legato alle condizioni fisiche di lavoratori con molti anni di servizio alle spalle. Una situazione che, secondo il sindacato, rischia di rendere il quadro futuro addirittura «catastrofico». Le carenze di organico si ripercuotono infatti su chi continua a garantire l’assistenza, affrontando turni notturni, festivi e carichi di lavoro sempre più impegnativi.

Nel mirino della Uil finiscono anche i 15 milioni di euro di risparmi dichiarati da Upipa, insieme al dato della retta media giornaliera di 51,79 euro. «Il contenimento delle rette è importante per le famiglie, ma la sostenibilità delle Rsa non può essere misurata soltanto attraverso i bilanci», sottolineano Bassetti e Cescatti, chiedendo di chiarire come siano state generate queste economie e quali conseguenze abbiano avuto sull’organizzazione dei servizi.

La proposta del sindacato è un piano provinciale pluriennale, condiviso tra Provincia, Upipa, Spes, Federazione delle Cooperative Trentine, università, enti formativi e organizzazioni sindacali. L’obiettivo è collegare pensionamenti previsti, fabbisogni delle strutture, formazione e nuove assunzioni, individuando risorse certe e risultati verificabili.

«La politica e chi governa il sistema delle Rsa pubbliche e private devono assumersi la responsabilità di trasformare le analisi in decisioni concrete», concludono Andrea Bassetti e Manuel Cescatti. «Il futuro dell’assistenza non si costruisce raccontando ogni giorno ciò che manca, ma assumendo oggi le decisioni che avrebbero dovuto essere prese ieri».