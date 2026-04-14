La finale del massimo campionato italiano a squadre di tennis sarà la manifestazione con la quale verrà inaugurato ufficialmente il magnifico impianto della Baldresca di Rovereto, la cui costruzione è giunta ora alle fasi conclusive. La manifestazione, la cui organizzazione è stata affidata al Circolo tennis Rovereto, avrà luogo nei giorni 7-9 luglio e vi parteciperanno i più prestigiosi club italiani, il che significa la presenza del quartetto dei moschettieri della Davis, vale a dire Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, oltre ai più forti giocatori di prima categoria e i migliori esponenti delle nuove leve, che stanno emergendo con sempre maggiore personalità.



La Federtennis ha già provveduto a inviare al C.T. Rovereto la lettera di conferma dell’assegnazione dell’importante rassegna tennistica e da parte sua il commissario del Comune di Rovereto dottor Edo Benedetti ha provveduto a inviare alla stessa federazione assicurativa scritta per la completa agibilità dell’impianto in quella data. Infatti, i lavori, riguardanti il completamento della palazzina che ospiterà i vari servizi (abitazione del custode, bar e spogliatoi), sono in corso di perfezionamento; ultimati questi, i campi della Baldresca saranno agibili a tutti i praticanti lo sport del tennis.



L’amministrazione comunale, attraverso l’ufficio tecnico, ha dato ampie assicurazioni per il completamento di tutti i lavori entro la metà di giugno, in modo da poter affrontare l’organizzazione del campionato tennistico senza il timore di dannosi contrattempi.



Il dottor Benedetti ha affrontato anche il problema del personale addetto ai campi e del custode; in tal senso ha provveduto a stendere la relativa delibera per una tempestiva soluzione del problema.



Unitamente a tutto ciò dovrà essere affrontato in tempi brevi anche il problema della gestione dell’impianto, che sarà assunta direttamente dall’amministrazione comunale, essendo stata scartata, anche per esplicita rinuncia dell’interessato, l’ipotesi che i campi della Baldresca vengano affidati in gestione al CT Rovereto, in analogia a quanto è stato finora per i tre campi di via Lungo Leno Destro.