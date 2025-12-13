TRENTO. Riprenderà lunedì 15 dicembre il servizio passeggeri sulla linea ferroviaria Trento-Bassano del Grappa. Come precisa RFI, sono state superate le criticità che negli ultimi giorni avevano rallentato i lavori dei binari nel tratto Trento-Borgo Valsugana, a causa di imprevisti di natura idrogeologica tra le fermate di Trento Santa Chiara e San Bartolomeo.

Lunedì i primi treni sono in partenza da Trento alle 5.05 fino a Bassano del Grappa e da Bassano del Grappa alle 5.00 con arrivo a Bolzano alle 7:43, operati da Trenitalia.