TRENTO. Durante la notte del fine settimana appena concluso il Rifugio Bindesi, sul Monte Bondone, è stato colpito da un grave atto di vandalismo. A denunciarlo è la SAT, che parla di un gesto che colpisce non solo una struttura, ma un luogo simbolo di accoglienza e socialità in montagna.

Ignoti hanno distrutto l’illuminazione esterna del rifugio e scaraventato oltre il parapetto l’arredamento dell’area all’aperto. Tavoli e sedute sono stati lanciati nel vuoto, provocando danni ingenti. Anche se in questo periodo invernale lo spazio esterno è poco utilizzato, l’impatto materiale e simbolico dell’episodio resta rilevante.

I gestori si sono attivati immediatamente per recuperare quanto possibile. Le operazioni si sono rivelate complesse e hanno richiesto anche l’uso di funi per riportare in sicurezza i mobili. Nonostante l’impegno, diversi tavoli risultano ormai completamente distrutti e inutilizzabili.

La SAT sottolinea come colpire un rifugio significhi colpire un bene condiviso, costruito e mantenuto grazie al lavoro quotidiano di volontari e gestori. Da qui l’appello al rispetto per chi si prende cura della montagna e per spazi che appartengono a tutti, insieme alla piena solidarietà ai responsabili del Rifugio Bindesi.