TRENTO. In quota anche una connessione internet può diventare un servizio essenziale. Lo stanno sperimentando in questi giorni alcuni rifugi della Val di Fassa, alle prese da ormai una settimana con un guasto alla connessione wi-fi che sta creando disagi non soltanto ai gestori, ma anche agli escursionisti e agli ospiti delle strutture.

A denunciare la situazione sono gli stessi rifugisti, costretti a trovare soluzioni di fortuna per riuscire almeno a mantenere i contatti con l'esterno. Al Rifugio Antermoia, per esempio, il gestore Martin Riz racconta di doversi spostare fino alla teleferica per riuscire a collegarsi e rispondere alle e-mail. Una situazione tutt'altro che agevole, soprattutto considerando che il rifugio si trova nel pieno della stagione e che molte delle attività quotidiane dipendono ormai dalla connessione.

Il problema più immediato riguarda però i pagamenti. Il Pos non funziona correttamente e alcune transazioni rimangono in sospeso, rendendo più complicata anche una delle operazioni più semplici per chi soggiorna o si ferma a mangiare in rifugio.

«I pagamenti Pos non funzionano. Ci scusiamo con la nostra clientela, ma ancor oggi, dopo ben una settimana, l'azienda Brennercom/Retelit non è riuscita a ristabilire la connessione con il rifugio», ha scritto Martin Riz, affidando il messaggio ai social dalla teleferica.

Quello dell'Antermoia, però, non sarebbe un caso isolato. Una situazione analoga è stata segnalata anche dal Rifugio Roda di Vaèl, dove la gestrice Roberta Silva ha avvisato la clientela del problema. Anche il Rifugio Baita Cuz si trova alle prese con le stesse difficoltà, così come almeno un'altra struttura della Val di Fassa.

Il disservizio non si limita dunque alla possibilità di navigare su internet. In una struttura ricettiva in alta quota la connessione è diventata parte integrante dell'organizzazione quotidiana: serve per comunicare con fornitori e clienti, gestire prenotazioni e posta elettronica, utilizzare i sistemi di pagamento e mantenere i necessari contatti con valle.

Per i gestori, essere senza collegamento per diversi giorni significa quindi dover tornare a modalità di lavoro che sembravano ormai superate, affidandosi a spostamenti, collegamenti occasionali e soluzioni provvisorie. Per gli ospiti, invece, il disagio più concreto si presenta al momento di pagare il conto, quando una transazione elettronica può non andare a buon fine o restare in attesa.

Il caso riporta così al centro anche un tema più ampio: la connettività in montagna non è più soltanto una comodità, ma un'infrastruttura dalla quale dipendono servizi e attività economiche. E quando il collegamento viene meno, anche una struttura raggiungibile soltanto a piedi può ritrovarsi, paradossalmente, ancora più isolata.

I rifugisti attendono ora il ripristino del servizio, mentre il problema continua a protrarsi nel pieno della stagione turistica.