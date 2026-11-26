TRENTO. Il Trentino raggiunge tutti gli obiettivi finanziari fissati per il 2026 nell’ambito della programmazione europea 2021-2027. Su una disponibilità complessiva di oltre 340 milioni di euro, tra risorse comunitarie, statali e provinciali, sono già stati avviati interventi per 267 milioni, mentre gli impegni formalizzati ammontano a 160 milioni.

Il bilancio è stato presentato nella sede della Fondazione Bruno Kessler, durante la riunione del Comitato di sorveglianza dei programmi europei, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti della Commissione europea e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

«I numeri certificati dal Comitato di sorveglianza dimostrano che i fondi europei in Trentino non restano sulla carta, ma si traducono subito in ricerca, innovazione e servizi», ha sottolineato il vicepresidente della Provincia Achille Spinelli, evidenziando il contributo delle risorse comunitarie alla crescita economica e alla coesione sociale.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale dispone di 181 milioni di euro, dei quali 144 milioni destinati a interventi già avviati e 74 milioni formalmente impegnati. Tra le priorità figurano la competitività delle imprese, le infrastrutture di ricerca, l’edilizia sociale, le energie rinnovabili e la sicurezza del territorio.

Il Fondo sociale europeo plus, invece, può contare su 159 milioni di euro, con interventi avviati per 123 milioni e impegni per 86 milioni. Le risorse sostengono l’occupazione, la formazione professionale, la conciliazione tra famiglia e lavoro, l’inclusione sociale e il contrasto alla dispersione scolastica.

Tra i progetti presentati figura l’investimento da 5,78 milioni di euro della Fondazione Bruno Kessler per il potenziamento dei laboratori e delle camere bianche di Povo, destinati alla ricerca nel settore dei semiconduttori, dei sensori quantistici e della microfabbricazione.

Sul fronte della mobilità sostenibile spicca invece RailEvo, startup trentina impegnata nello sviluppo di veicoli leggeri autonomi su rotaia, in collaborazione con Fbk, Università di Trento e Trentino Trasporti.

In ambito educativo, infine, attraverso i Buoni di servizio provinciali, l’associazione Periscopio garantisce percorsi di accompagnamento pomeridiano allo studio a oltre 180 studenti, con particolare attenzione ai ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento.