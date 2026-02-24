TRENTO. Il consiglio provinciale ha respinto la mozione di sfiducia, presentata dalle minoranze, nei confronti dell'assessora di FdI, Francesca Gerosa per il caso di Clara Marchetto. E questo nonostante i soli 5 voti contrari espressi in aula con voto palese, contro i 14 sì. Il sistema di voto prevedeva una maggioranza qualificata di 18 voti a favore.

Decisiva, come era nelle attese, l’astensione di gran parte dei consiglieri di maggioranza, che non hanno votato in 13, mentre due erano assenti (Roberto Paccher e Luca Guglielmi).

Ha dunque prevalso la linea che si era già delineata nei giorni scorsi, con la maggioranza contraria a rompere in maniera drastica con FdI, ma intenzionata comunque a dare un segnale preciso a Gerosa, negandole un appoggio convinto e palese in aula.

Ai sì delle minoranze si sono così contrapposti i no di Eleonora Angeli, Daniele Biada, Roberto Failoni, Walter Kaswalder e della stessa Gerosa.

Si sono invece astenuti Maurizio Fugatti, Mirko Bisesti, Maria Bosin, Antonella Brunet, Claudio Cia, Carlo Daldoss, Christian Girardi, Mattia Gottardi, Vanessa Masè, Stefania Segnana, Claudio Soini, Achille Spinelli e Giulia Zanotelli. Non si è espresso Mario Tonina.