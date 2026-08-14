TRENTO. Notte movimentata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver danneggiato un computer e aggredito il personale della vigilanza. L'intervento è avvenuto nella notte di oggi, 14 agosto.

L'allarme è scattato con una chiamata al Numero unico di emergenza 112 per la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento.

Secondo quanto ricostruito dai militari, mentre attendeva di essere visitato l'uomo avrebbe preso un computer presente in un ambulatorio, scagliandolo con violenza a terra e danneggiandolo. Un addetto alla vigilanza privata ha cercato di riportarlo alla calma, ma l'uomo avrebbe reagito in modo aggressivo, arrivando a sputargli contro.

La situazione non si è tranquillizzata nemmeno con l'arrivo dei carabinieri. L'uomo avrebbe spintonato e minacciato ripetutamente i militari, che sono quindi intervenuti per contenerlo e bloccarlo.

Al termine degli accertamenti è stato arrestato per danneggiamento di beni all'interno di una struttura sanitaria e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato portato nelle camere di sicurezza della Stazione carabinieri di Trento.