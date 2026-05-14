TRENTO. Maggio porta la neve in Trentino. Una perturbazione ha imbiancato diverse zone a partire dai 1.400 metri di quota. Il maltempo dunque non lascia ancora la presa. Venerdì 15 maggio, secondo Giacomo Poletti, la giornata partirà asciutta, ma entro la tarda mattinata tornerà a piovere su tutto il territorio provinciale, Trento compresa, con precipitazioni che si prolungheranno fino a sera e un accumulo previsto tra i 5 e i 15 millimetri. La quota neve si manterrà tra i 1.400 e i 1.600 metri.



Sabato la situazione migliorerà solo parzialmente: cielo coperto e piogge intermittenti caratterizzeranno soprattutto la mattinata, con schiarite significative attese soltanto verso sera.



La svolta arriva domenica 17, con il ritorno del bel tempo su gran parte della provincia, pur con qualche nuvola nel pomeriggio e isolate precipitazioni in quota. Da lunedì 18 si apre poi una fase stabile e progressivamente più calda, destinata a durare almeno fino a giovedì 21.



Le temperature saliranno oltre i valori medi stagionali, complice un possibile föhn anticiclonico che in Trentino può risultare particolarmente intenso. Piogge diffuse escluse per l'intera settimana, con solo un residuo rischio di rovesci pomeridiani sui rilievi.