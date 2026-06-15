TRENTO. Nel corso della nottata appena trascorsa la Polizia di Stato, a Trento, ha arrestato un giovane per lesioni aggravate, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Nel corso della serata, infatti, le Volanti della Questura sono intervenute nei pressi di via Pozzo a seguito di numerose segnalazioni per un'aggressione in corso da parte di un ragazzo nei confronti di una giovane.



Gli agenti intervenuti - comunica una nota della Questura - hanno così prestato i primi soccorsi alla malcapitata, dapprima presa per il collo e poi colpita con un pugno in volto da quello poi rivelatosi essere il fidanzato, dileguatosi nel frattempo. La fuga dell'uomo, tuttavia, è durata poco. Rintracciato in brevissimo tempo dagli equipaggi delle Volanti, lo stesso - un trentacinquenne gravato da numerosissimi precedenti - al momento del controllo ha deciso di reagire violentemente agli operatori intervenuti: prima colpendo a calci gli agenti, poi danneggiando l'autovettura di servizio durante il trasporto in Questura, giungendo a sfondare il plexiglass della cellula di sicurezza dell'auto.



I comportamenti violenti sono poi proseguiti anche presso il locale pronto soccorso, dove lo stesso è stato scortato dagli agenti per le medicazioni resesi necessarie in conseguenza delle continue condotte violente e autolesionistiche poste in essere. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato per lesioni aggravate, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.