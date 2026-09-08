PREDAZZO. Incidente nella tarda mattinata di oggi, 8 settembre, lungo la SS 50 del Grappa e Passo Rolle, in località «El Col», a Predazzo. Un’auto, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata finendo su un fianco.

L’allarme è scattato alle 12.52, facendo intervenire i vigili del fuoco volontari di Predazzo. I pompieri hanno raggiunto il luogo dell’incidente e hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, occupandosi anche della gestione della viabilità e della pulizia della sede stradale.

Nell’intervento sono state impegnate anche due ambulanze, una di Trentino Emergenza e una della Croce Rossa Italiana, Comitato Val di Fassa e Fiemme. Presenti inoltre la polizia locale e il Servizio gestione strade della Provincia.

Una persona coinvolta nell’incidente è rimasta ferita in modo lieve. Dopo le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno collaborato con il carroattrezzi per consentire la rimozione del mezzo dalla carreggiata e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della strada.