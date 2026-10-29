ARCO. Un climber di 60 anni, residente a Salisburgo, è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi, giovedì 29 ottobre, dopo essere precipitato per una decina di metri durante un’arrampicata lungo la via Selene, sulla parete di San Paolo, in Valle del Sarca.

L’uomo, classe 1966, stava affrontando da primo di cordata il sesto tiro della via quando, all’inizio della lunghezza, è caduto, finendo al di sotto del compagno che si trovava in sosta. Dopo un volo di circa dieci metri, è rimasto appeso alle corde. L’allarme al Numero unico per le emergenze 112 è scattato intorno alle 11.20.

La Centrale unica di emergenza ha immediatamente richiesto l’intervento dell’elicottero di soccorso. Nel frattempo, quattro operatori della Stazione di Riva del Garda del Soccorso alpino e speleologico trentino si sono messi a disposizione in piazzola per collaborare alle operazioni.

L’elicottero ha inizialmente sbarcato l’équipe sanitaria in piazzola, per poi trasportare il tecnico di elisoccorso fino all’infortunato. Il climber è stato recuperato mediante verricello e portato a bordo del velivolo. Successivamente, con una seconda operazione, i soccorritori hanno raggiunto e recuperato anche il compagno di cordata, rimasto sulla parete.

Il 60enne, che ha riportato diversi traumi nella caduta ma è rimasto sempre cosciente, ha ricevuto le prime cure dal medico e dall’infermiere prima di essere trasferito in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure necessarie.