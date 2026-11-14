TRENTO. Lavoro povero, precarietà e difficoltà nell’accesso alla casa. Sono queste, secondo Cgil, Cisl e Uil del Trentino, le principali cause della povertà fotografata dall’ultimo rapporto Caritas. I tre segretari generali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Largher chiedono alla Provincia interventi urgenti per rafforzare l’occupazione di qualità e affrontare l’emergenza abitativa.

«Il rapporto Caritas mette a fuoco due questioni centrali che, in un territorio tra i più ricchi d’Europa com’è il Trentino, alimentano livelli di povertà inaccettabili», sottolineano i tre rappresentanti sindacali. Il riferimento è soprattutto al lavoro precario, stagionale e scarsamente retribuito, oltre che alle crescenti difficoltà delle famiglie nel sostenere i costi dell’abitazione.

Sul fronte degli stipendi, Grosselli, Bezzi e Largher ricordano l’impegno delle organizzazioni sindacali per rilanciare la contrattazione e difendere il potere d’acquisto dei lavoratori. Ma avvertono: «Questi sforzi rischiano di essere vani se non vengono affiancati da politiche di sviluppo per rafforzare l’occupazione di qualità». Da qui la richiesta alla Giunta provinciale di accelerare sull’attuazione del piano Trentino 2040, puntando in particolare sul rilancio dell’industria e del terziario avanzato.

Ancora più urgente, secondo i sindacati, è la questione abitativa. «Serve trattare il tema come una vera e propria emergenza sociale che necessita di misure urgenti e straordinarie, anche sul fronte delle risorse pubbliche da investire», affermano i segretari. La richiesta è di aumentare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili, sia in affitto sia in acquisto, intervenendo anche per limitare il fenomeno degli affitti turistici.

Infine, Cgil, Cisl e Uil chiedono di rafforzare gli strumenti di sostegno alle famiglie più fragili, adeguando al costo della vita i contributi per gli affitti sul mercato privato. E sollecitano la Provincia a superare quella che definiscono «la logica della lotteria nell’accesso ai benefici pubblici», a cominciare dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.