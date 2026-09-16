TRENTO. Torna la pioggia in Trentino, con un peggioramento delle condizioni meteo atteso già dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre. A indicare l’evoluzione è Meteotrentino, che prevede rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, inizialmente più probabili sui settori nordoccidentali della provincia e in successivo spostamento verso est.

Il cambiamento sarà più evidente nel corso della serata e durante la notte. Le precipitazioni potranno diventare a tratti diffuse, con fenomeni temporaleschi localmente più intensi soprattutto sui settori meridionali del Trentino.

Per la giornata di domani, giovedì 17 settembre, sono previsti mediamente tra 10 e 30 millimetri di pioggia sul territorio provinciale. In alcune zone, tuttavia, gli accumuli potranno essere più elevati: sui settori meridionali e nelle aree interessate dai rovesci più intensi potranno essere superati i 40 millimetri.

Il passaggio perturbato non dovrebbe però segnare un ritorno prolungato del maltempo. Venerdì 18 settembre il tempo sarà variabile, anche se non mancheranno rovesci sparsi, più probabili nelle ore pomeridiane e serali.

L'evoluzione sarà quindi caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità tra oggi e domani, con la fase più piovosa concentrata tra la serata di mercoledì e la giornata di giovedì.