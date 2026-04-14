Sta per lasciare la terra trentina per il lontano Cile un primo lotto di venti famiglie (153 persone in tutto) che raggiungono quel Paese ad iniziarvi una nuova forma di emigrazione, che si spera possa essere successivamente intensificata a sollievo della disoccupazione della nostra regione. Esse sono state scelte attraverso un concorso regionale e si recano nel Cile con l'accompagnamento di una assistente sociale, la signorina Maria Perazzoli, dopo che la commissione regionale ha visitato ed esaminato in loco la sistemazione dei futuri coloni, a La Serena.



Non si tratta quindi di una avventura, ma di un interessantissimo esperimento di emigrazione collettiva, alla cui definizione ha concorso in particolar modo l'opera assidua dell'on. Helfer. La partenza avverrà col treno delle 10 e 39 diretto a Verona. Da Genova gli emigranti partiranno venerdì a mezzogiorno, salutati dal console generale d'Italia Dominedò, sottosegretario agli esteri e incaricato degli studi per l'emigrazione, dal console generale del Cile, dall'on. Helfer, da una rappresentanza del Consiglio regionale.



Ecco il nome dei capifamiglia dei nuclei partenti per il Cile, con la indicazione del numero dei componenti la famiglia stessa e la località di origine: Baldessari Davide (10 persone) Rumo in Valle di Non; Bertolla Egidio (9 persone) Rumo in Valle di Non; Bonani Davide (9 persone) Rumo in Valle di Non; Bonani Liduina (7 persone) Rumo in Valle di Non; Bortolotti Fabio (8 persone) Meano di Trento; Dallaserra Antonio (13 persone) Rabbi; Dossi Vigilio (5 persone) Brentonico; Eccher Vito (5 persone) Rumo; Giovanella Mario (9 persone) Cembra; Leita Giacinto (6 persone) Rumo; Nardon Stefano (10 persone) Cembra; Nicolodi Giuseppe (9 persone) Cembra; Olivier Lino (12 persone) Dimaro; Paris Silvestro (4 persone) Rumo; Petri Costante (6 persone) Segonzano; Pomarolli Mario (4 persone) Ville di Giovo; Pomarolli Silvio (5 persone) Ton; Rizzolli Amedeo (13 persone) Verla di Giovo; Rossi Mario (7 persone) Verla di Giovo; Sega Silvio (2 persone) Sabbionara di Avio.