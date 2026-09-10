TRENTO. Un’intera mattinata dedicata alla prevenzione, con la possibilità di vaccinarsi contro il papilloma virus senza prenotazione. Sabato 12 settembre torna in Trentino l’Open day per la vaccinazione contro l’Hpv, dopo la pausa estiva di agosto. Dalle 9 alle 12 i centri vaccinali dell’Azienda sanitaria saranno aperti per consentire l’accesso diretto alla popolazione.

La vaccinazione utilizza il vaccino 9-valente ed è gratuita per le persone iscritte al Servizio sanitario provinciale che non abbiano ancora iniziato o completato il ciclo: l’offerta riguarda le donne fino ai 40 anni e gli uomini fino ai 30 anni. Non sarà necessario fissare un appuntamento.

L'iniziativa rientra nella campagna vaccinale avviata in Trentino e attiva fino al 2027, che punta a rafforzare la prevenzione attraverso una combinazione di gratuità, chiamata attiva e Open day mensili. I dati aggiornati ad aprile 2026 hanno evidenziato un incremento delle coperture vaccinali, considerato particolarmente significativo sul fronte della prevenzione oncologica.

Il papilloma virus umano, infatti, non è associato soltanto al tumore della cervice uterina, ma può essere all'origine di diverse forme tumorali, comprese quelle dell’orofaringe e altre neoplasie dell’area ano-genitale. In Trentino si registrano ogni anno circa 48-50 nuovi casi di tumori correlati all’Hpv, pari all’1,3% del totale dei nuovi casi.

L’Open day sarà inoltre un’occasione per fare il punto sul proprio stato vaccinale insieme al personale sanitario. Oltre all’Hpv, durante la mattinata saranno disponibili anche vaccinazioni contro Tbe, Covid, pneumococco, herpes zoster, morbillo-parotite-rosolia-varicella e difterite-tetano-pertosse.

I punti vaccinali coinvolti saranno quelli di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Rovereto, Tione e Trento. Nel capoluogo l’appuntamento è al Centro vaccinale di via Conci 84.

Per chi non potesse partecipare all’Open day, la vaccinazione contro l’Hpv può essere effettuata anche durante le normali sedute vaccinali settimanali, prenotando attraverso l’app Trec+ oppure contattando il Cup al numero 0461 379400. Le fasce più giovani e alcune coorti di nascita continuano inoltre a ricevere direttamente a casa la lettera di invito alla vaccinazione.

L'obiettivo della campagna è aumentare ulteriormente l'adesione alla vaccinazione e intervenire sulla prevenzione prima che il virus possa provocare conseguenze più gravi. Una scelta individuale che, nel quadro della prevenzione sanitaria, punta anche a ridurre nel tempo l’incidenza dei tumori associati all’Hpv.