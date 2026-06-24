TRENTO. Non sarà recuperato lo spettacolo "Baby Sitter" con Paolo Ruffini, previsto in Piazza Fiera e interrotto ieri sera, 23 giugno, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Dopo aver valutato la possibilità di una nuova data, gli organizzatori hanno comunicato che non è stato possibile trovare una soluzione compatibile sia con gli impegni dell'artista sia con la disponibilità della location.



La volontà di riportare sul palco Paolo Ruffini c'era, ma i tentativi di riprogrammazione non hanno portato a un risultato concreto. Per questo motivo l'evento viene considerato definitivamente annullato.



I possessori dei biglietti potranno richiedere il rimborso attraverso il circuito TicketOne entro e non oltre il 19 luglio 2026, seguendo le modalità previste dal sistema di vendita.



Gli organizzatori hanno infine rivolto le proprie scuse al pubblico per il disagio arrecato e hanno ringraziato gli spettatori per la comprensione dimostrata dopo l'interruzione dello spettacolo causata dal maltempo.