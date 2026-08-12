TESERO. Due consistenti colate di detriti hanno investito nella notte la strada provinciale 215 di Pampeago, nel tratto compreso tra il chilometro 2+200 e il chilometro 2+800. Terra, detriti, grossi massi e alcune piante hanno raggiunto la carreggiata dopo il violento temporale che attorno alle 23.30 ha colpito in modo particolarmente intenso la zona di Sfronzon.

La colata più importante si è riversata sul tratto tra la chiesetta della Palanca e le case più a valle, arrivando a lambire l'inizio dell'abitato di Tesero. Secondo le prime stime, circa 8 mila metri cubi di materiale sono finiti sulla strada, altri 8 mila si trovano a valle della provinciale e circa 6 mila a monte.



Le abitazioni sono state protette dai vallo-tomi deviatori, che hanno trattenuto e indirizzato il materiale impedendo alla colata di raggiungere le case. I residenti della zona, tuttavia, al momento non possono entrare o uscire con i propri veicoli a causa della grande quantità di detriti accumulata sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Tesero, il Servizio Gestione strade e il Servizio geologico della Provincia. Le squadre hanno lavorato per tutta la notte per controllare l'evoluzione della situazione, effettuare i primi interventi e mettere in sicurezza l'area.

Una seconda colata, meno consistente, ha interessato la zona a monte di Stava. Qui una corsia della SP 215 è rimasta libera e consente il passaggio. Pampeago resta raggiungibile attraverso la deviazione dalla statale 620 del passo Lavazè e dalla SP 215 diramazione Lavazè.