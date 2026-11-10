TRENTO - La Provincia autonoma di Trento è all’ultimo posto in Italia per copertura vaccinale antinfluenzale tra gli over 65. Nella stagione 2025-2026 si è vaccinato solo il 34,3% degli anziani, contro il 62% dell’Umbria, che guida la classifica. Lo indicano i dati pubblicati dal ministero della Salute, che confermano «un trend in diminuzione nelle ultime stagioni».

Dopo Trento, nella parte bassa della graduatoria ci sono la Valle d’Aosta (36%) e la Sardegna (36,7%). In testa, dietro l’Umbria, si collocano la Toscana (58,5%) e l’Emilia-Romagna (57,7%).

A livello nazionale, l’inverno scorso sono stati 7,2 milioni gli over 65 vaccinati contro l’influenza. Rispetto alla stagione precedente la copertura è calata di 2,7 punti percentuali, scendendo dal 52,5% del 2024-2025 al 49,8%. Si resta così molto lontani dall’obiettivo minimo del 75%, che l’Italia non ha mai raggiunto. Il massimo risale al 2005-2006, con il 68,3% della popolazione target.

Dopo un lungo calo, le coperture erano risalite con la pandemia di Covid-19 fino al 65% nel 2020-2021, per poi riprendere a scendere. La diminuzione riguarda quasi tutte le regioni. Fanno eccezione la Provincia autonoma di Bolzano, la Lombardia, la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e la Sardegna. In numeri assoluti è la Lombardia a contare più vaccinati over 65, con 1,2 milioni di persone.

Per Niccolò Biancalani, segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), il calo «è sintomatico anche della diffidenza vaccinale nella popolazione, nata nel post-pandemia Covid e che va assolutamente superata. Perché il vaccino è un’arma di prevenzione di massa che va sfruttata appieno per proteggere soprattutto i più fragili dalle complicanze dell’influenza», comprese le polmoniti, potenzialmente letali.

Quanto alla campagna vaccinale di quest’anno, secondo Biancalani «è partita tardi, anche per motivi meteorologici, visto il caldo che ci ha accompagnato fino a metà ottobre, ma ora è a pieno ritmo. I vaccini ci sono, sono arrivati alle Regioni e la popolazione sta rispondendo bene. Non ci sono grandi criticità, salvo per la Regione Campania, dove era stata segnalata una scarsità di dosi».