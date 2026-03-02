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TRENTO. Da questa mattina è attivo il numero verde 800 867388 della Protezione civile di Trento per segnalazioni e richieste di supporto riguardanti trentini presenti nei Paesi del Golfo.
Tra i trentini in attesa di rientro ci sono anche tre studenti del Liceo Maffei di Riva, che sono rimasti bloccati a Dubai insieme una professoressa.
A Dubai si trova anche, ora in un posto sicuro, una giovane famiglia di Mezzocorona, con la mamma in attesa di un altro figlio, fuggita da un albergo colpito da un drone.
Sono numerosi anche gli altoatesini, rimasti bloccati, per la cancellazione del loro volo di rientro.