TRENTO. La prevista ondata di maltempo è arrivata puntuale sul Trentino e ha già lasciato i primi pesanti danni. Nel pomeriggio di martedì 15 luglio una violenta grandinata ha investito la Val di Gresta, colpendo in pieno una delle principali aree orticole della provincia e mettendo a rischio il raccolto 2026.

Le conseguenze più gravi riguardano le coltivazioni di ortaggi a foglia, praticamente distrutte dalla forza della grandine. Le prime stime parlano di perdite che potrebbero arrivare fino al 100% del raccolto, mentre resta qualche speranza di salvare almeno una parte della produzione di patate e sedano rapa. Danni rilevanti vengono segnalati anche nelle campagne di Isera.

La Protezione civile del Trentino ha confermato l'allerta gialla fino a mezzogiorno di giovedì 16 luglio per temporali, criticità idrogeologica, rischio idraulico e vento forte su tutto il territorio provinciale.

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. Restano possibili allagamenti, smottamenti, frane, colate detritiche e disagi alla viabilità, oltre a possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e sui servizi essenziali. I servizi provinciali continueranno a monitorare l'evoluzione della situazione fino al termine dell'allerta.