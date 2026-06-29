BOLZANO. Quando il sole non è ancora sorto, centinaia di volontari sono già nei prati dell'Alto Adige. Cacciatori, agricoltori e collaboratori percorrono i campi insieme ai droni dotati di termocamere per cercare i piccoli di capriolo nascosti nell'erba alta. L'obiettivo è salvarli dalle falciatrici meccaniche, che durante lo sfalcio possono trasformarsi in una trappola mortale per gli animali appena nati.

All'inizio dell'estate le femmine di capriolo partoriscono e lasciano i piccoli nascosti nella vegetazione, tornando periodicamente per allattarli. Nei primi giorni di vita, i caprioletti reagiscono al pericolo rimanendo immobili e perfettamente mimetizzati tra l'erba, una strategia efficace contro i predatori naturali ma fatale quando arrivano i mezzi agricoli. Per questo motivo le operazioni di ricerca iniziano all'alba, prima dell'avvio dello sfalcio, utilizzando sia la perlustrazione a piedi sia i droni con telecamere termiche, capaci di individuare il calore degli animali nascosti.

I numeri testimoniano la portata dell'iniziativa. Nel 2025 circa mille volontari hanno dedicato oltre 13 mila ore di lavoro gratuito, riuscendo a salvare più di 2.300 caprioletti. I 70 droni in dotazione alle riserve di caccia hanno sorvolato i prati per oltre 5 mila ore. Una volta individuati, i piccoli vengono sistemati temporaneamente in ceste ventilate e rimessi in libertà al termine dello sfalcio, così che la madre possa tornare a recuperarli senza difficoltà.

Per rafforzare il progetto, la Fondazione Cassa di Risparmio dell'Alto Adige finanzierà quest'anno l'acquisto di 33 nuovi droni, ciascuno dal costo di circa 8 mila euro. Anche il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimità una mozione per sostenere l'acquisto di queste attrezzature, mentre è nata la "Rete per il salvataggio dei caprioletti – insieme contro la morte da sfalcio", che riunisce Provincia, mondo agricolo, cacciatori, associazioni ambientaliste e realtà impegnate nella tutela degli animali. Un modello di collaborazione che ogni estate permette di salvare migliaia di piccoli caprioli da una morte che, con organizzazione e tecnologia, può essere evitata.