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TRENTO. Pioggia, ancora per oggi, poi il sole tornerà a splendere sul Trentino, regalandoci anche un Primo Maggio all’’insegna del bel tempo.
Sono le previsioni di Meteotrentino. Eccole nel dettaglio:
Mercoledì 29 aprile: cielo perlopiù nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni più probabili ed intense nella seconda parte della giornata, fino a moderate a carattere di rovescio con qualche temporale. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati variabili.
Giovedì 30 aprile: nuvolosità bassa in dissolvimento al mattino, poi cielo perlopiù soleggiato. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti dai quadranti settentrionali moderati a tratti e localmente più sostenuti in montagna.
Venerdì 1° maggio: ben soleggiato e stabile; temperature massime in ripresa.
Sabato 2 e domenica 3 maggio: ben soleggiato e stabile. Da domenica possibile transito di velature alte.