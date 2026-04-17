TRENTO. Dalle 8 alle 18 di sabato 18 aprile, i vialetti di piazza Dante saranno popolati da venticinque postazioni e bancarelle per dare nuova vita a libri usati, fumetti, riviste e oggetti da collezionismo come cartoline, stampe, francobolli e vinili. A disposizione dei visitatori ci sarà anche un punto di consegna e prelievo per lo scambio di libri usati, gratuito e aperto a tutti.

Alle 10.30 è in programma l’incontro con lo scrittore Vito Nomade che presenterà la sua ultima pubblicazione, il thriller Alveare e la sua esperienza come regista del mediometraggio drammatico girato in Trentino Alvaro - l’ultima notte. La manifestazione, organizzata dall’Associazione trentina Mercatino delle Pulci in collaborazione con il Comune, promuove l’economia circolare e le buone pratiche che contribuiscono alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo degli oggetti per sensibilizzare la cittadinanza a un uso consapevole delle risorse.

La Giornata del riuso del libro usato e non solo… sarà riproposta anche nei sabati 2 e 30 maggio, 19 settembre e 31 ottobre e si svolgerà anche in caso di maltempo.