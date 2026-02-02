TRENTO. "Dalla sera di oggi, lunedì, e fino alle ore centrali di domani sono attese precipitazioni via via più diffuse e intense, in particolare al mattino di domani", avverte Meteotrentino. Che precisa come la quota neve "si collocherà attorno ai 700 metri nei settori meridionali più aperti e ventilati; altrove saranno possibili nevicate o neve mista a pioggia anche a quote inferiori ai 500 metri".

Entro il primo pomeriggio di domani Meteotrentino stima mediamente 10-20 centimetri di neve oltre i 700-1.000 metri, con accumuli maggiori alle quote più elevate dei settori centro-meridionali. A quote inferiori gli accumuli saranno più contenuti, ma qualche centimetro potrà localmente depositarsi anche nei fondovalle della Valsugana e forse anche della valle dell'Adige.

Nel corso del pomeriggio di martedì le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi, con un progressivo aumento della quota neve fino a circa 1.000-1.300 metri. Tra mercoledì e giovedì è possibile il transito di un nuovo impulso perturbato, che potrebbe portare precipitazioni deboli o moderate, nevose in prevalenza oltre i 1.000 metri e localmente anche a quote inferiori.