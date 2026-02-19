PREDAZZO. E’ arrivata anche sulla Valle di Fiemme l’annunciata perturbazione, nella giornata in cui è in programma la gara olimpica di combinata nordica, con le prove di salto e di fondo. Sta nevicando e la situazione è monitorata dalla Sala operativa provinciale, con particolare attenzione riservata alla viabilità, che per il momento però non presenta particolari problemi.



Sulla rete viaria di competenza provinciale è in attività il Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento che nel settore che segue Valle di Fassa, Valle di Fiemme e Valle di Cembra, ha messo in campo una trentina di mezzi per lo sgombero della neve, tra quelli provinciali e quelli di privati.



Sono stati attivati inoltre cinque presidi, due a Moena, uno a Castello Molina di Fiemme, uno a Ville di Fiemme e uno a San Lugano. A questo si aggiunge l’attività dei mezzi comunali sulle strade di competenza. Da Cavalese verso Predazzo e Moena la neve ha cominciato ad attaccare sulla strada ma la situazione è sotto controllo.



Per quanto riguarda l’evoluzione del meteo in Valle di Fiemme si prevede la fase più intensa delle precipitazioni tra le ore 10 e le 13, con accumuli a tratti superiori a 5 centimetri l’ora, fino a un totale di una ventina di centimetri o più.



Nel pomeriggio la neve sarà più bagnata e potrebbe cadere pioggia a tratti, però con intensità della precipitazione minore. I parcheggi oggi utilizzati sono Masi di Cavalese, “Bore” di Predazzo e “Bore” di Moena.