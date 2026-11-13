TRENTO. Un fondo da 1,2 milioni di euro per sostenere bambini e adolescenti con neurodivergenze e le loro famiglie. È la misura messa in campo dalla Provincia autonoma di Trento, che ha deciso di destinare a questo obiettivo le risorse derivanti dalla rideterminazione dei fondi assegnati al Consiglio provinciale per il 2026.

L'intervento punta a rafforzare i servizi e rendere più accessibile il supporto alle famiglie, soprattutto dopo una diagnosi. Tra le priorità indicate ci sono la riduzione dei tempi e delle distanze per le visite specialistiche e il potenziamento dell'accompagnamento psicologico ed educativo, sia nei contesti di vita quotidiana sia in ambito ospedaliero.

In particolare, l'attenzione sarà rivolta anche ai reparti di neonatologia, terapia intensiva neonatale e pediatria, con l'obiettivo di garantire un sostegno più vicino alle esigenze dei minori e dei genitori.

La decisione è il risultato di un percorso condiviso coordinato dall'Umse Disabilità insieme all'assessorato provinciale alla Salute. Al tavolo di lavoro hanno partecipato le associazioni dei familiari, Asuit, i servizi sociali, il terzo settore e i rappresentanti del Consiglio provinciale.

«Vorremmo che le famiglie non si sentano sole dopo una diagnosi», ha dichiarato l'assessore provinciale alla Salute e alle Politiche sociali Mario Tonina, sottolineando la necessità di trasformare le risorse pubbliche in interventi concreti e vicini ai bisogni delle persone.

Anche il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini ha evidenziato il valore dell'iniziativa, nata dalla scelta di destinare alle famiglie 1,2 milioni di euro dell'avanzo consiliare. Il percorso, ha spiegato, si è sviluppato attraverso cinque incontri settimanali ai quali ha partecipato anche la consigliera Paola Demagri, in rappresentanza dell'Ufficio di presidenza.

L'obiettivo, ha concluso Soini, è dare un segnale concreto di vicinanza a genitori, bambini e adolescenti, affrontando un tema sempre più urgente attraverso l'ascolto e la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio.