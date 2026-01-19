TRENTO. È stato presentato il gruppo regionale del Trentino-Alto Adige di Forza Italia. Ne fanno parte Claudio Cia, ex esponente di Fratelli d'Italia in Consiglio provinciale, e Christian Bianchi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale per l'alto Adige. È ritornato in campo anche Giacomo Santini, giornalista, ex consigliere regionale ed ex parlamentare europeo.

Bianchi, eletto con voti della Lega ora è coordinatore di Forza Italia in Alto Adige, mentre Cia, che dopo le provinciali e prima della rottura con Fdi, con cui era stato eletto, aveva ricoperto per pochi giorni la funzione di assessore della giunta Fugatti, è passato in Forza Italia lo scorso dicembre.

Flavio Tosi ha parlato di una "battaglia fondamentale per Forza Italia, che è quella del referendum, perché sapete che per Forza Italia e per questo governo è anche una battaglia di civiltà, di equità e di giustizia per il Paese".

Sulla nascita del gruppo in Consiglio regionale, ha detto Tosi, "anche questo è un segnale ulteriore che non è ultimo. Anche questo è l'inizio di un percorso. Però è un segnale ulteriore di presenza di Forza Italia che in Provincia di Trento e in Provincia di Bolzano rappresentano l'ala moderata, l'ala pragmatica, l'ala liberale, l'ala di governo, e quindi ci porremmo come punto di mediazione nel momento in cui ci possano essere delle tensioni, dei confronti all'interno della maggioranza, Forza Italia aiuta a risolvere questo tipo di tensione perché ha una visione pragmatica, non ideologica, non populista, non estremista, ma ha a cuore gli interessi della Provincia di Bolzano. Su quello ragioniamo. Non ci interessano le proposte, le polemiche, ci interessa fare le cose fatte bene".