TRENTO. Si è spento martedì a soli 26 anni, dopo undici giorni dal suo ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento, Marco Vecchiato, originario di Massanzago, nel padovano. E con lui, la speranza dei suoi famigliari che fino all’ultimo respiro gli sono stati accanto, confidando in un miracolo.

Il giovane motociclista, che doveva trascorrere il Ferragosto sulle Dolomiti, era rimasto vittima di un grave incidente il 14 agosto scorso lungo i tornanti della provinciale che portano a Passo Cereda, nel comune di Primiero San Martino di Castrozza. Era stato trovato riverso sulla carreggiata, privo di sensi.

Ricoverato nella Terapia intensiva, il ragazzo - che il prossimo primo novembre avrebbe compiuto 27 anni - si è spento l’altro ieri, lasciando un vuoto immenso nel cuore di mamma Monica, papà Giovanni, del fratello Matteo e della fidanzata Maja.

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