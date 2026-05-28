TRENTO. Inizia l'estate e sale l'attenzione della Polizia Stradale di Trento nel contrasto alle condotte indisciplinate dei motociclisti. Negli ultimi giorni, specie nello scorso fine settimana, sono state controllate 53 motociclette e contestate 25 infrazioni, tra cui principalmente eccessi di velocità. Gli ultimi controlli si sono concentrati nelle località Dietrobeseno di Folgaria, Besenello, Tenno e Lagolo, si legge in una nota della Questura di Trento.

Sono state riscontrate inosservanze della segnaletica orizzontale, i sorpassi azzardati, velocità non adeguata (19 infrazioni) e pneumatici eccessivamente consumati (2 infrazioni) e irregolarità di documenti in genere.

In due casi due motociclisti sono stati multati per avere creato pericolo per sé e per gli altri nell'attraversamento del centro abitato di Pranzo (comune di Tenno) non moderando la velocità.