TRENTO. Le molestie e le discriminazioni di genere sul lavoro spesso restano nascoste, anche perché chi le subisce teme di esporsi e denunciare. Per affrontare il problema nasce in Trentino Gemma, lo sportello online promosso da Cgil, Cisl e Uil, acronimo di Genere, Molestie, Monitoraggio e Assistenza. Il progetto è finanziato dalla Provincia con 30 mila euro, provenienti dalle sanzioni dell'Uopsal alle aziende per violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Lo sportello permette alle donne di segnalare episodi di molestie e discriminazioni, ma anche di partecipare in forma completamente anonima a un'indagine sul fenomeno, curata da Chiara Vicario. Il progetto prevede inoltre sei ore di formazione in 15 aziende trentine, in aggiunta ai percorsi già obbligatori.

L'iniziativa è stata presentata nella sede della Cgil da Manuela Faggioni, Monica Bolognani e Annalisa Santin, referenti delle politiche di genere dei tre sindacati. Tra le situazioni più difficili da intercettare ci sono le microaggressioni, rivolte soprattutto a donne giovani, straniere o con contratti precari.

La difficoltà principale resta quella di far emergere le segnalazioni. «Denunciare significa esporsi e quindi la denuncia fatica tantissimo ad arrivare», ha spiegato Manuela Faggioni. Spesso, ha aggiunto, il problema viene riconosciuto soltanto in un secondo momento, quando le lavoratrici si rivolgono ai sindacati con l'intenzione di lasciare il posto.

Il progetto ha una durata iniziale di un anno e punta a diventare una buona pratica stabile dei sindacati trentini, rafforzando gli strumenti di ascolto, prevenzione e assistenza.