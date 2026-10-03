TRENTO. Era stato denunciato pochi giorni prima dall’ex fidanzata per atti persecutori, ma ieri mattina si è presentato sotto casa della donna. A notarlo sono stati i poliziotti delle Volanti: l’uomo, residente fuori provincia, era fermo in strada e osservava all’interno delle finestre dell’abitazione.

Gli accertamenti hanno permesso di collegare immediatamente quella presenza alla denuncia presentata dalla donna. Poco prima, infatti, l’ex fidanzata aveva chiamato il 112 dopo averlo visto sotto casa. Nel corso della mattinata, secondo quanto denunciato, l’uomo l’aveva anche ripetutamente minacciata di morte.

La situazione è diventata ancora più preoccupante durante la perquisizione. Nel bagagliaio dell’auto utilizzata dall’uomo gli agenti hanno trovato due coltelli da cucina, un coltello tattico e un rotolo di nastro adesivo. Materiale che è stato rinvenuto nel corso degli accertamenti effettuati sul posto.

L’uomo, già gravato da precedenti per reati contro la persona, anche specifici, è stato arrestato in flagranza per atti persecutori e portato nel carcere di Trento, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La sua responsabilità penale dovrà essere accertata definitivamente nel processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.