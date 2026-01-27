MILANO. Ventisei vini rappresenteranno i principali territori vitivinicoli italiani ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 nella carta dei vini di Musa, l’hospitality house di Casa Italia allestita tra Milano, Cortina e Livigno. La selezione è stata affidata dal Coni al team di Lt Wine & Food Advisory, con l’obiettivo di valorizzare denominazioni storiche e vitigni autoctoni, offrendo uno spaccato rappresentativo dell’intera wine economy nazionale, dai grandi gruppi alle cooperative, fino alle piccole produzioni di qualità.



Tra le sedici regioni coinvolte spicca il Trentino-Alto Adige, presente con tre etichette che raccontano stili e territori diversi ma complementari. In evidenza l’Alto Adige Doc Pinot Bianco Kristallberg 2023 di Elena Walch, espressione di finezza e precisione; il Teroldego Rotaliano Superiore Riserva Doc Castel Firmian 2022 di Mezzacorona, legato al vitigno simbolo della piana rotaliana; e il Trentino Chardonnay Doc Villa Margon 2021 di Tenute Lunelli, che unisce tradizione e vocazione internazionale. Una presenza che rafforza il ruolo del Trentino come ambasciatore di qualità nel contesto olimpico.



Completano la selezione etichette provenienti da Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, per un totale di ventisei vini. La carta attraversa rossi, bianchi e spumanti, doc e docg, offrendo un racconto ampio e articolato del vigneto italiano e delle sue specificità territoriali.



«I vini scelti rappresentano l’espressione autentica ed eterogenea del made in Italy che vogliamo esaltare in occasione di Milano Cortina 2026», ha spiegato Luciano Buonfiglio, presidente del Coni. Nel contesto di Casa Italia, i calici accompagneranno atleti, delegazioni e ospiti internazionali, trasformando l’esperienza olimpica in una vetrina di promozione culturale e produttiva. Per il Trentino, si tratta di un’occasione strategica di visibilità globale, capace di unire sport, accoglienza e identità del territorio.