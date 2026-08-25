TRENTO. Come riconoscere i funghi commestibili, dove crescono e quale ruolo svolgono negli ecosistemi? E come portarli in cucina? Sabato 29 e domenica 30 agosto, dalle 9 alle 18, il Giardino Botanico Alpino Viote sul Monte Bondone ospita la 23ª edizione di “MICO-weekend! Il mondo nascosto dei funghi”, due giornate dedicate alla micologia con passeggiate, laboratori, incontri, giochi e una mostra per osservare da vicino le specie del territorio.

Durante entrambe le giornate i micologi del Gruppo Micologico G. Bresadola di Trento guideranno la mostra nella Sala delle Erbe e, dalle 9.30 alle 11, l’escursione “Tra i funghi del Bondone”. Dalle 10 alle 18 spazio anche ai più piccoli con “A caccia di spore e di miceli”, tra esperimenti, microscopi e giochi. Alle 11 e alle 15 sarà inoltre possibile partecipare alla visita alla scoperta delle collezioni del Giardino Botanico Alpino.

Sabato 29, dalle 15, l’artista Cristina Barberi presenterà “Visione miceliare, tra simbiosi, arte e filosofia”, mentre per i bambini è previsto il laboratorio “Fungarium: un sottobosco da toccare”. Dalle 16.30 arriverà anche “Funghi fuori dal bosco”, una cooking class realizzata con Blacksheep per sperimentare ricette insolite e nuovi modi di utilizzare i funghi in cucina. Domenica 30, invece, la novità sarà “Play Funghi!”, dalle 10.30 alle 18, con giochi di ruolo e da tavolo ispirati a funghi, boschi ed ecosistemi.

«Il MICO-weekend rappresenta un'occasione per scoprire la sorprendente diversità dei funghi», spiega Helen Catherine Wiesinger, responsabile del Giardino. Quest'anno caldo e siccità hanno fortemente condizionato la loro comparsa nei boschi. Il fine settimana, organizzato con il Gruppo Micologico Bresadola e la Rete di Riserve del Monte Bondone, permetterà così di conoscere anche il micelio, la rete nascosta ed essenziale per il funzionamento degli ecosistemi. C.L.