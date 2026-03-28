TRENTO. In Trentino il vento da nord è destinato a tornare a rinforzare già da domani, domenica 29 marzo. Dopo l’attenuazione registrata nella giornata di oggi, 28 marzo, le correnti settentrionali riprenderanno a soffiare soprattutto nelle vallate orientate lungo l’asse nord-sud, dove le raffiche potranno superare localmente i 50-60 chilometri orari.



Secondo le previsioni, quella di domenica sarà una fase meno intensa rispetto a quella che ha interessato il territorio nei giorni scorsi. Si tratterà infatti di un episodio di shallow foehn, quindi più limitato, ma comunque in grado di farsi sentire in diverse zone della provincia, specie nei tratti più esposti.



Una temporanea attenuazione è attesa nella mattinata di lunedì 30 marzo. Dal pomeriggio, però, e fino alla serata di mercoledì 1 aprile, i modelli indicano una nuova intensificazione dei venti settentrionali, questa volta riconducibile a un episodio di deep foehn, con effetti più marcati sul territorio.



La giornata più delicata potrebbe essere quella di martedì 31 marzo, quando le raffiche, se il quadro previsionale sarà confermato, potranno raggiungere localmente e anche superare gli 80-90 chilometri orari. Le previsioni ufficiali confermano per i prossimi giorni correnti settentrionali sostenute sul Trentino, con temperature massime attorno ai 13 gradi domenica e in lieve calo martedì.