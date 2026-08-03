TRENTO. «La battaglia della famiglia Maestri proseguirà. Con ancora più vigore». Ad assicurarlo sono gli avvocati Paolo Chiariello e Monica Cappello, che in questi lunghi anni sono sempre stati vicini a Giovanni Battista Maestri e ieri se ne sono fatti portavoce. Il ragazzino scomparso, Mattia Maestri, 13 anni, da nove viveva in stato vegetativo dopo aver consumato del formaggio a latte crudo prodotto dal caseificio di Coredo e contaminato dall'escherichia.



«Crediamo di non esagerare nel definirli davvero martiri, nel senso etimologico del termine, che significa testimone. Mattia, suo malgrado e il padre Giovanni Battista - grazie all'energia e alla forza che ha saputo trovare per trasformare una tragedia personale, privata, in un impegno civico a favore di tutti - sono stati davvero testimoni di un problema e dell'importanza della sua soluzione, per la collettività».



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