TRENTO. Scatteranno domani, mercoledì 26 agosto, alle 12, le prenotazioni per assistere alla Giornata dell’Autonomia, in programma sabato 5 settembre alle 17.30 al Teatro Sociale di Trento. Alla cerimonia istituzionale sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ai rappresentanti delle istituzioni provinciali e del territorio. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “1946-2026: 80 anni di una Repubblica e di un’Autonomia speciale”.

Una parte dei posti sarà a disposizione del pubblico gratuitamente, fino a esaurimento. La prenotazione dovrà essere effettuata online e sarà strettamente personale: non sarà possibile riservare ingressi per altre persone. I nuovi utenti dovranno registrarsi, mentre chi possiede già un account del Centro Santa Chiara dovrà verificare e aggiornare i propri dati. Al termine della procedura sarà necessario scaricare il biglietto elettronico dalla propria area riservata, perché non verrà inviato automaticamente via email.

Alla cerimonia, insieme a Sergio Mattarella, interverranno il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini e il presidente del Consiglio delle autonomie locali Michele Cereghini. In programma anche gli interventi di Umberto Gentiloni, docente di Storia contemporanea alla Sapienza di Roma, e di Giuseppe Tognon, presidente della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. L’evento sarà moderato dalla giornalista Maria Concetta Mattei e vedrà la partecipazione del Coro SAT.

Particolari le modalità di accesso al Teatro Sociale previste per ragioni di sicurezza. Il 5 settembre il pubblico è invitato a presentarsi dalle 15.15 e comunque non oltre le 16.15, con documento di riconoscimento valido e biglietto personale, in formato digitale o cartaceo. Non sarà consentito introdurre bottiglie, borracce e powerbank. Le persone che utilizzano la carrozzina dovranno invece prenotare direttamente attraverso la biglietteria del Centro Santa Chiara.