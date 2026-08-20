TRENTO. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Trento sabato 5 settembre per partecipare alla cerimonia istituzionale della Giornata dell’Autonomia, quest’anno dedicata agli 80 anni della Repubblica italiana e dell’Autonomia speciale.

L’appuntamento è in programma alle 17.30 al Teatro Sociale di Trento e avrà come tema “1946-2026: 80 anni di una Repubblica e di un’Autonomia speciale”. Al centro della cerimonia ci saranno gli otto decenni trascorsi dalla nascita della Repubblica e dalla firma dell’Accordo De Gasperi-Gruber, che nel 1946 pose le basi dello specifico ordinamento autonomistico del Trentino-Alto Adige.

La presenza del Capo dello Stato darà particolare rilievo alla giornata, pensata non soltanto per ripercorrere ottant’anni di storia, ma anche per riflettere sul valore dell’Autonomia speciale e sul ruolo che questa è chiamata a svolgere nel presente e nel futuro del territorio.

Alla cerimonia parteciperanno il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini e il presidente del Consiglio delle autonomie locali Michele Cereghini.

Il programma prevede inoltre l'intervento di Umberto Gentiloni, docente ordinario di Storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma, dedicato a “La forza della democrazia italiana: ottant’anni di una Repubblica”. A seguire Giuseppe Tognon, presidente della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, parlerà di “Alcide De Gasperi e l’Autonomia. Storia di un accordo internazionale”.

A moderare la cerimonia sarà la giornalista Maria Concetta Mattei, mentre l’accompagnamento musicale sarà affidato al Coro SAT.