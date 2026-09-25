MARMOLADA. Paura nel pomeriggio di oggi, 25 settembre, sulla parete sud della Marmolada, dove un alpinista di 22 anni di Genova è precipitato per circa 20-25 metri mentre stava scalando la Via Don Quixote insieme a due compagni. L'allarme alla Centrale del 118 è arrivato verso le 14.20.

Il giovane si trovava all’altezza del 17° tiro quando è caduto. Trattenuto dalle corde, ha però sbattuto contro la parete rocciosa, fermandosi circa cinque-sei metri sotto la sosta dove si trovavano i due compagni. Considerata la posizione e la quota, è stato attivato un complesso intervento di recupero.

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, dopo aver fissato il campo base al Rifugio Falier, è salito fino a circa 3.100 metri. Con un verricello di 60 metri è stato calato il tecnico di elisoccorso, che ha raggiunto il 22enne e lo ha recuperato. Il giovane è stato quindi affidato ai sanitari e successivamente trasportato all'ospedale di Treviso con un sospetto politrauma. Recuperati dalla parete anche i due compagni, rimasti illesi.

Nel pomeriggio un secondo intervento ha impegnato il Soccorso alpino della Val Pettorina a Rocca Pietore. Verso le 16.20, nei boschi di Digonera, un cercatore di funghi di 65 anni si è procurato un sospetto trauma alla caviglia. Raggiunto dai soccorritori e accompagnato fino alla strada sterrata, si è poi recato autonomamente al pronto soccorso.