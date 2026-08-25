TRENTO. La cinquantasettenne, conosciuta in tutta Italia per le sue visite in hotel e ristoranti della Penisola, dove consuma senza mai saldare il conto, si è presentata anche a Trento. Ha bussato alle porte del ristorante Zushi di via Brennero, dove - anche in questo caso - ha lasciato il conto aperto con tanto di insulti contro clienti e personale (foto tratta da Welcome to Trento).È un copione ormai conosciuto (riportato anche dal programma televisivo di Rai 1, La Vita in diretta) quello messo in scena da una donna, cittadina italiana (ben nota alle forze dell'ordine) indicata da numerosi albergatori e ristoratori come truffatrice seriale.

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