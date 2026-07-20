TRENTO. Due giornate all'insegna dell'instabilità in Trentino, dove tra oggi, 20 luglio 2026, e domani, 21 luglio 2026, sono attesi rovesci e temporali sparsi a causa dell'afflusso di correnti nordoccidentali a tratti umide e instabili.

I temporali si sposteranno piuttosto rapidamente verso sud-est, ma in alcune zone potranno assumere carattere intenso. Non si escludono infatti episodi di grandine, forti raffiche di vento, precipitazioni abbondanti concentrate in pochi minuti e una frequente attività elettrica con numerose fulminazioni.

Le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare nella giornata di mercoledì 22 luglio, quando la probabilità di precipitazioni sarà bassa. La tregua, però, potrebbe essere solo temporanea.

Per giovedì 23 luglio è infatti previsto un nuovo aumento della variabilità, con la possibilità di ulteriori rovesci. Sul fronte termico, le temperature sono attese in diminuzione e si porteranno su valori vicini o leggermente inferiori alla media del periodo, soprattutto tra martedì e mercoledì.

(foto Pat / Tamburini)