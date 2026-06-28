VIGOLO BASELGA. Cordoglio a Vigolo Baselga per la scomparsa di Martino Mosna, informatico tra i maggiori esperti di Seo in Italia e punto di riferimento nel settore dell'ottimizzazione dei siti web. Avrebbe compiuto 45 anni a ottobre e da tempo affrontava con determinazione la malattia, continuando a dedicarsi al lavoro e alla famiglia.

Insieme alla compagna Elisa, con cui condivideva anche l'attività professionale, aveva fondato 33web, studio di consulenza specializzato in marketing digitale, comunicazione online e social media. La passione per il web era nata già ai tempi dell'istituto Da Vinci e, dopo la laurea a Bologna, aveva intrapreso un percorso che lo aveva portato a diventare uno dei principali esperti italiani di Seo.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione anche tra i professionisti del settore, tanto da essere ricordato durante We Make Future, il principale evento italiano dedicato all'innovazione, in corso a Bologna.

Nonostante i successi professionali, Martino Mosna aveva sempre mantenuto un forte legame con la sua comunità. A Vigolo Baselga, insieme a Elisa, era stato tra i promotori del coro parrocchiale dei giovani, seguendone l'attività fino a quando la malattia glielo ha permesso. Lascia la compagna, tre figli e i familiari. I funerali saranno celebrati lunedì 29 giugno alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Leonardo a Vigolo Baselga.