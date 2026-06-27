PERGINE VALSUGANA. Un ciclista di 45 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi, 27 giugno, in un incidente avvenuto in via delle Nazioni Unite, nella frazione di Canale di Pergine. Per cause in corso di accertamento, la bicicletta si è scontrata lateralmente con un'automobile.

Secondo i primi rilievi della Polizia locale Alta Valsugana, intervenuta per ricostruire la dinamica, il ciclista avrebbe omesso di dare la precedenza al veicolo, andando a impattare contro la fiancata dell'auto.

L'allarme è scattato intorno alle 19.30. Il 45enne è rimasto sempre cosciente ed è stato soccorso dal personale sanitario.

Considerata la dinamica dell'incidente, l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione.